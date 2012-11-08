Україна і Кіпр анулюють "офшорні пільги" - підписано Конвенцію

Нікосія. Кабінет Міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухилення від сплати податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить чинну Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року.

Нова угода, зокрема, дає змогу Україні стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, відповідно до українського законодавства.

Набуття чинності конвенції має збільшити надходження до державного бюджету України та зупинити неконтрольований відплив українського капіталу до Кіпру.

Зокрема, конвенцією встановлюються ставки оподаткування дивідендів, процентів, роялті та відчуження майна (на відміну від чинної сьогодні угоди, яка містить практично нульові ставки).

Як раніше повідомляв УНІАН, України вела переговори з Кіпром про зміну угоди про уникнення подвійного оподаткування з 1997 року.

Раніше голова Державної податкової служби України Олександр Клименко заявляв, що Україна втрачає від використання офшорних схем близько 100 млрд. грн. на рік.