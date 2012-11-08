Конвенція між Україною і Кіпром буде щорічно давати бюджету 1 млрд грн - Колобов

Нікосія. Конвенція між урядами України та Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від сплати податку на доходи даватиме українському бюджету щороку додатково один мільярд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр фінансів України Юрій Колобов в інтерв'ю журналістам після підписання конвенції.

"Зараз це нулі за інвестиціями, процентами від роялті, продажем нерухомості... Кіпр – це країна Євросоюзу, це ж не офшорна зона, тому у нас довго тривали перемовини з цього питання, ще з 1997 року, і цього року ми досягли компромісу, ми пішли на поступки, і в результаті ми підписуємо набагато кращі умови, ніж у Кіпру з Росією", - наголосив міністр.

Він пояснив, що в конвенції прописані ставки за чотирма позиціями. "Практично скрізь ми домовилися про те, що це – як у країнах ЕСР (Економічного співробітництва і розвитку - УНІАН), і зараз ми домовились, що невеликі відхилення будуть за чотирма позиціями – це роялті, проценти, дивіденди та відчуження майна", - сказав Ю.Колобов.

За його словами, ставки, залежно від позиції, встановлюються у розмірі від 5% до 15%, за деякими позиціями залишиться нульова ставка, зокрема щодо продажу майна.

"Все одно це податки, які буде комфортно платити (в Україні - УНІАН) інвесторам з Кіпру, які працюють у нашій країні", - додав він.

Міністр наголосив, що конвенція є суттєвим кроком вперед. "Ми зараз йдемо в ЄС, наша мета – імплементувати все законодавство у європейське, відповідно, відходимо від того, що Кіпр був офшорною зоною, це ж не офшорна зона, тому ми домовились, що на перехідному етапі ми підписуємо цю угоду. Вона практично схожа з угодами з країнами ЄС", - відзначив він.

Ю.Колобов нагадав, що на цей час Кіпр є для України одним з найбільших інвесторів – на сьогодні це 14,5 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, Кабінет Міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленням від сплати податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні.

Нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить чинну Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року.

Нова угода, зокрема, дає змогу Україні стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, відповідно до українського законодавства. Це стосуватиметься операції купівлі-продажу нерухомості, отримання дивідендів і роялті.

Україна вела переговори з Кіпром про зміну угоди про уникнення подвійного оподаткування з 1997 року.

Раніше голова Державної податкової служби України Олександр Клименко заявляв, що Україна втрачає від використання офшорних схем близько 100 млрд. грн. на рік.