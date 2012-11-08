Янукович закликав Кіпр вкладати інвестиції в українські національні проекти
19:27, 08 листопада 2012Фінанси
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Нікосія. Україна закликає Кіпр вкладати інвестиції в українські національні проекти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович у заяві для преси після переговорів з Президентом Республіки Кіпр Дімітрісом Хрістофіасом у Нікосії.
«Ми зацікавлені в залученні кіпрських інвестицій у національні проекти України, розвиток транспортної інфраструктури», - сказав Президент.
За словами В.Януковича, Україна очікує інвестицій і в інші сфери, зокрема в охорону довкілля та енергетику.
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