Янукович закликав Кіпр вкладати інвестиції в українські національні проекти

Нікосія. Україна закликає Кіпр вкладати інвестиції в українські національні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович у заяві для преси після переговорів з Президентом Республіки Кіпр Дімітрісом Хрістофіасом у Нікосії.

«Ми зацікавлені в залученні кіпрських інвестицій у національні проекти України, розвиток транспортної інфраструктури», - сказав Президент.

За словами В.Януковича, Україна очікує інвестицій і в інші сфери, зокрема в охорону довкілля та енергетику.

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