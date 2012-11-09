На торгах у п'ятницю можливе відновлення позицій пар EUR/USD і GBP/USD - експерт

Враховуючи послаблення ризикованих активів, що спостерігається останнім часом, ковток позитиву з Китаю (щодо очікуваної позитивної статистики) може допомогти парам EUR/USD і GBP/USD відновитися до найближчих рівнів опору - 1,28 і 1,6040 відповідно.

Такий прогноз аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, 9 листопада опублікують цілу серію даних з Китаю. Якщо показники підтвердять, що економіка перейшла у фазу стабілізації після короткочасного спаду, можна чекати відкоту пари USD/JPY в район 79,80. Якщо нічого позитивного не відбудеться, інвестори так і продовжать страждати з приводу перемоги Обами, з двох зол надавши перевагу Японії. Мета - 79,00.