Активи українських банків зросли до 1,124 трлн грн

Активи українських банків у жовтні 2012 р. зросли на 0,3%, з початку року - на 6,1%, - до 1,124 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи минулого місяця зросли на 0,3%, у січні-жовтні - на 4,6% - до 1,269 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 64,9%, вкладення в цінні папери - 8,1%, кореспондентські рахунки в інших банках - 5,7%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 4,9%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,4%, доходи, нараховані до одержання, - 4,4%, дебіторська заборгованість - 6,4%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 0,03% - до 954,2 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 351,2 млрд грн, або 36,8%, кошти суб'єктів господарювання - 182,8 млрд грн, або 19,2 %, міжбанківські кредити та депозити - 136,4 млрд грн, або 14,3%.

Капітал банків зріс на 1,6% - до 169,9 млрд грн і становить 15,1% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків зріс на 0,7% і на 1 листопада п.р. становив 174,5 млрд грн.

Станом на 1 жовтня 2012 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 177 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.