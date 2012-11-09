Миргородський завод мінеральних вод ухилився від сплати податків на 3 млн грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) під час оперативно-розшукових заходів виявила факт ухилення від сплати податків у розмірі 2,9 млн грн з боку керівництва бюджетоутворюючого підприємства «Миргородський завод мінеральних вод». Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Розслідування проводилося за підсумками роботи підприємства в першому півріччі 2012 року. Як видно з повідомлення прес-служби, співробітники ДПСУ виявили факти заниження ціни реалізації продукції - мінеральної води - і, як наслідок, зниження валового доходу підприємства.

За фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб заводу.

Держподатслужба звертає увагу, що всі слідчі дії проводяться в рамках чинного законодавства і жодним чином не можуть бути розцінені як спроба рейдерського захоплення.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні штрафні санкції у розмірі 25 млн грн за ухилення від сплати податків наклали на концерн «Укрспирт». Керівництво концерну уникнуло, таким чином, кримінального покарання за порушення податкової дисципліни.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» входить до групи компаній IDS Сгоuр.