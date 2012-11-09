SP Advisors: реальний ВВП України повернеться на докризовий рівень не раніше 2015 р.

Реальний ВВП України повернеться на докризовий рівень не раніше 2015 р. Про це йдеться в аналітичному звіті міжнародної фінансової компанії SP Advisors, переданому УНІАН.

Як наголошується в звіті, динаміка ВВП у 4-му кварталі 2012 р. залишиться негативною, а загалом за результатами року показник зростання ВВП буде близьким до нуля. Так, за оцінкою аналітиків компанії, реальний ВВП у поточному році становитиме всього лише 93% рівня 2008 р.

Як відзначають в SP Advisors, головною причиною негативних тенденцій в економіці залишається падіння попиту на продукцію української промисловості на зовнішніх ринках. Крім того, на думку аналітиків, внутрішній інвестиційний попит також слабшає насамперед через відсутність доступних кредитних ресурсів. Наприклад, падіння обсягів виконаних робіт у будівництві прискорився з 8% за вісім місяців 2012 р. до 9,1% за дев'ять місяців п.р. Як наголошується у звіті, поточна кон'юнктура зовнішніх товарних ринків не дає підстав очікувати принципової зміни тенденцій в реальному секторі найближчими місяцями. Аналітики компанії також прогнозують, що економічне зростання в 2013 р. залишатиметься низьким (в діапазоні 1,0-1,5% р/р).

Нагадаємо,ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротився у порівнянні з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно із другим кварталом 2012 року, враховуючи сезонний фактор, - на 1,2%. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України нещодавно знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%.

Довідка УНІАН. SP Advisors - фінансова компанія, що надає повний спектр інвестиційно-банківських послуг в Україні і країнах Східної Європи. Компанія створена в 2011 році як партнер інвестиційного банку Seymour Pierce - одного з провідних фінустанов Великобританії.