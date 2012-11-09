FOREX CLUB: інфляція в 2012 році навряд чи перевищить 1,5%

Інфляція за підсумками 2012 навряд чи перевищить 1,5%, йдеться в коментарі, підготовленому аналітиками інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, в останні два місяці до кінця року інфляція може прискоритися, однак за підсумками року все ж таки буде досить низькою.

«Через те, що показники інфляції у вересні і жовтні виявилися набагато нижчими за очікування - 0,1% і 0% відповідно, ми переглянули наш прогноз щодо темпів зростання цін з 3-3,5% до 1,5%. Нижчі темпи інфляції пов'язані як зі слабким ціновим тиском, так і з уповільненням економічного зростання в країні на тлі боргової кризи в єврозоні», - зазначає експерт центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальникова.

Також аналітики центру звертають увагу на те, що зростання цін в Україні залишається низьким порівняно з іншими країнами СНД. Наприклад, у Росії інфляція з початку року становить 5,6%, в Казахстані - 4,6%, і тенденція прискорення зростання цін зберігається.

До того в FOREX CLUB відзначають, що показники економічного зростання в цих країнах також вищі, ніж в Україні, що підтверджує тезу певної залежності інфляційних показників від зростання економіки.

Як повідомляв УНІАН,в Україні в жовтні 2012 року порівняно з вересня 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року.

З початку 2012 р. (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 інфляція також становила 0%, до того ж до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,4%, у жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.