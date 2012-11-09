НБУ підтримуватиме ліквідність банків, яким «Нафтогаз» продає ОВДП

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендувала правлінню Нацбанку підтримувати ліквідність комерційних банків, з якими "Нафтогаз України" для здійснення розрахунків за імпортований газ укладав угоди РЕПО з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), які були внесені урядом до статутного капіталу НАК.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора за підсумками засідання Ради НБУ, яке відбулося 8 листопада ц.р.

"Рада Національного банку України рекомендувала правлінню Національного банку України... надавати через наявні монетарні інструменти та механізми (рефінансування, операції РЕПО, купівля-продаж державних цінних паперів) підтримання ліквідності банкам, з якими НАК "Нафтогаз України" здійснювала операції з продажу державних цінних паперів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 794-р "Деякі питання діяльності" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Також рада НБУ рекомендує правлінню при здійсненні регулювання обсягу грошової пропозиції в IV кварталі ц.р. вважати допустимим можливе відхилення в меншу сторону показника приросту монетарної бази у порівнянні з прогнозними орієнтирами, визначеними в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2012 рік. Такі відхилення можливі з урахуванням того, що існуюча динаміка основних макроекономічних показників відрізняється від офіційних прогнозних орієнтирів.

Як повідомляв УНІАН, Рада НБУ прогнозує зростання монетарної бази (оптимістичний і песимістичний) у 2012 році до 16% і до 12%, у 2013 році - до 15% і 12,5%, в 2014 році - до 15% і 9% відповідно .