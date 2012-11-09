Нацбанк рекомендує Кабміну прислухатися до рекомендацій МВФ

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендує уряду прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду (МВФ) для відновлення програми «стенд-бай».

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора за підсумками засідання Ради НБУ, яке відбулося 8 листопада ц.р.

«Рада Національного банку України рекомендувала Кабінету Міністрів України:

сприяти відновленню програми "стенд-бай" з Міжнародним валютним фондом...; вжити заходів щодо негайного усунення макроекономічних диспропорцій, які виникають внаслідок збереження окремих адміністративно-регульованих цін і тарифів на економічно необгрунтованому рівні», - йдеться в повідомленні.

Рада також рекомендує сприяти залученню коштів інших глобальних інститутів, таких як Світовий банк, ЄС.

При розробці проекту державного бюджету на 2013 рік Рада НБУ рекомендує уряду врахувати необхідність використання обгрунтованих прогнозних макроекономічних показників і забезпечити низький рівень його дефіциту. А для диверсифікації джерел фінансування дефіциту бюджету пропонується активніше використовувати випуск державних казначейських зобов'язань для населення.

Рада НБУ вважає за доцільне переорієнтацію програм бюджетної підтримки пріоритетних галузей на переважне використання механізму часткової компенсації процентних ставок із бюджету. Також рекомендується мінімізувати такі форми підтримки, як безповоротна фінансова допомога (субсидії тощо), бюджетне кредитування й державні гарантії.

Також у Раді Нацбанку вважають, що потрібно посилити інвестиційну спрямованість держбюджету.

Нагадаємо, технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2 листопада завершила роботу в Україні. Детальної інформації про підсумки візиту в представництві не надали. В ході візиту планувалося розглянути, зокрема, заходи влади з вирішення питання проблемних кредитів, покращення умов для банківського кредитування й пріоритетні напрямки реформ на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку МВФ, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні.

Раніше українська влада заявляла, що вважає за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яку було розпочато в 2010 році, а не розробку нової.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.