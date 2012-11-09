Долар на міжбанку намагається піти набагато далі межі 8,20 грн/дол.

У п'ятницю, 9 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2030/8,2100, на 12:00 ціни зросли 8,2250/8,2400. До закриття торгів цінові рівні знизилися 8,2100/8,2200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2599/0,2603, на 12:00 ціни піднялися до 0,2608/12. До закриття торгів ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,5599 (-0,0026).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2705/1,2790. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4525/10,4655, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4800/10,5030. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,4325/10,4515.

Востаннє курс гривні до долара США сягав позначки більш ніж 8,21 грн/дол. три роки тому. Так, 5 листопада 2009 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2515/8,2765, до 12:00 ціни впали 8,1530/8,1750. До закриття торгів цінові рівні досягли - 8,2315/8,2535 грн / дол.

Ринок євро-гривня в цей день відкрився такими індикативними котируваннями - 12,2325/12,2715, до 12:00 ціни знизилися 12,0980/12,1320. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня - 12,0730/12,1140.