Загальний обсяг інвестицій нацпроекту "Технополіс" становитиме 10,3-12,6 млрд грн

Кабінет Міністрів затвердив попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту “Технополіс”, одною зі складових якого є створення інноваційного парку BIONIC Hill у Києві, із загальним обсягом інвестицій на їх реалізацію в сумі 10,3-12,6 млрд грн (з них 6,23 млрд грн – на проект BIONIC Hill).

Відповідну постанову №1014 від 31 жовтня розміщено на сайті уряду.

У проекті “Технополіс”, який буде реалізуватися для створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій” і його складових, пріоритетними галузями, згідно постанови, визначено: інформаційні та комунікаційні технології, біотехнології та фармацевтика, енергозбереження та енергоефективність, нанотехнології, аерокосмічна індустрія, мікроелектроніка.

Пріоритетні міста для реалізації складових: Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк.

Загальна площа будівництва під проект — 1,6-2 млн кв. м, з них на проект BIONIC Hill - 950 тис. кв. м.

Реалізація нацпроекту “Технополіс”, згідно з документом, буде здійснюватися за рахунок коштів приватних інвесторів та/або державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Державна підтримка проекту “Технополіс” надається у формі: надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими для реалізації проекту “Технополіс”; компенсації відсотків за кредитами; фінансування реалізації проекту за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів шляхом надання кредитів, позик та інвестицій, а також коштів, отриманих для поповнення статутного капіталу державного підприємства, яке належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Як повідомляв УНІАН, проект BIONIC Hill був презентований на першому київському інноваційному форумі Kyiv City Open Doors, що пройшов у столиці 19-20 квітня.

20 квітня КМДА підписала меморандуми про співпрацю з 11 америнканськими інвесторами, які представляють венчурні фонди Кремнієвої долини, у рамках реалізації проекту з будівництва інноваційного парку BIONIC Hill.

За словами голови КМДА Олександра Попова, проект планується реалізувати у найближчі 2-3 роки.