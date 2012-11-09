Від'ємне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в жовтні становило 1,797 млрд дол.

Від’ємне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в жовтні становило 1,797 млрд дол. (у вересні п.р. від’ємне сальдо становило 1,511 млрд дол.).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ продав на міжбанку 695 млн дол. США, 535 млн євро і 95 млн фунтів стерлінгів, 669 швейцарських франків.

Регулятор поповнив резерви за рахунок придбання 460 млн дол. США.

За даними Нацбанку, банківські валютні вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) зросли на 616,1 млн дол., і на 1 листопада 2012 року становили 21,742 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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