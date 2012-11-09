Від'ємне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у жовтні зросло до 2,169 млрд дол.

Від'ємне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у жовтні, порівняно з вереснем п.р., збільшилося на 20% - до 2,169 млрд дол., що є найбільшим місячним показником з початку 2012 року і одним з найбільших після більш ніж року введення «паспортизації »валютообмінних операцій.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,171 млрд дол., продали - на 3,340 млрд дол., і таким чином, сальдо становило 2,169 млрд дол.

Для порівняння, негативне сальдо на готівковому ринку у вересні п.р. становило 1,802 млрд дол., в серпні - 722,8 млн дол., липні - 810,4 млн дол., червні - 740,6 млн дол., травні - 526,8 млн дол., в квітні - 209 млн дол , в березні - 544,1 млн дол., в лютому - 372,7 млн дол., в січні - 556,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол.

За січень-жовтень п.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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