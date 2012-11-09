ДПСУ з початку року збільшила збори податку на прибуток майже до 43 млрд грн

Державна податкова служба України з початку року збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, найбільше зростання платежів забезпечене у сфері виробництва деревини та виробів з дерева (з початку року ці підприємства перерахували 167,4 млн грн, що в 1,4 раза більше минулорічного показника) та виробництва неметалевих мінеральних добрив (обсяг платежів зріс на 60% - до 479,9 млн грн).

За даними ДПСУ, істотне зростання податкових платежів забезпечене в целюлозно-паперовій промисловості та видавничій справі. Учасники цього сегмента ринку збільшили платежі на 32% - до 389,5 млн грн.

«Перевищення реальних надходжень над прогнозними стало можливим завдяки ефективній роботі з усунення схем мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків і, як результат, позитивної динаміки української економіки в цілому», - йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Довідка УНІАН. На 1 жовтня 2012 року кількість платників податку на прибуток в Україні становить 379,6 тис.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба протягом січня-жовтня 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж торік.