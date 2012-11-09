Інфляція в Білорусі за 10 місяців становить 18,1%

Мінськ. У Білорусі індекс споживчих цін на товари та послуги в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року збільшився на 1,8%, з груднем 2011 року - на 18,1%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного статистичного комітету Білорусі.

За даними Білстату, споживчі ціни на товари та послуги в жовтні виросли на 1,8% після зростання на 1,3% у вересні.

«За 10 місяців 2012 року інфляція становила 18,1%. У структурі споживчих цін продовольчі товари подорожчали за 10 місяців на 20,9%, непродовольчі - на 9,7%, послуги населенню - на 27,8% », - відзначили у Білстаті.

Ціни виробників промислової продукції в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року збільшилися на 1,8%, з груднем 2011 року - на 18,1%, у тому числі на інвестиційні товари - відповідно на 0,8% та 24,6% , проміжні товари - на 1,7% і 14%, споживчі товари - на 2,1% і 22,5%.

Довідка УНІАН. За підсумками 2012 року білоруський уряд розраховує утримати інфляцію в межах 19-22%, в 2013 році її планується знизити до 12%.

У 2011 році споживчі ціни в Білорусі збільшилися на 108,7%. Різкий стрибок інфляції в 2011 році був обумовлений майже трикратною девальвацією білоруського рубля в умовах збереженої високої залежності білоруської економіки від імпорту.

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