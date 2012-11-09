ДПСУ просить бізнес направляти пропозиції щодо лібералізації податкової політики

Державна податкова служба просить підприємців вносити свої пропозиції, спрямовані на удосконалення податкового законодавства та його лібералізацію.

Про це УНІАН повідомили в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків.

«Всі охочі можуть залишити свої пропозиції в частині вдосконалення податкового законодавства та поліпшення роботи Державної податкової служби в спеціальних урнах, розміщених у приміщеннях ДПС і Центрах з обслуговування платників податків», - сказано в повідомленні.

Крім того бізнес зможе направляти свої пропозиції за електронною адресою taxservice@sts.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Віктор Янукович доручив ДПС розробити програму лібералізації державної податкової політики на 2013-2014 роки.

На цьому тижні ДПС презентувала і розмістила в Інтернеті відеоролик із закликом до підприємців активніше користуватися інтерактивним сервісом «Пульс податкової», який є надійним і ефективним інструментом у боротьбі проти корупції та ознак непрозорого та нерегламентованої поведінки податківців. Сервіс «Пульс податкової» був запроваджений у січні 2012 року. За минулий час в податкові органи надійшло більше 21 тис. звернень від платників. Більшість телефонних дзвінків (88%) носили консультаційний характер, платники податків потребували виключно роз'яснення законодавства. Водночас 12% стосувалися конкретних ситуацій. У жовтні глава ДПС Олександр Клименко заявив, що системна і цілеспрямована робота з удосконалення податкової системи та поліпшення умов ведення бізнесу дозволила Україні піднятися відразу на 15 пунктів у рейтингу Світового банку Doing Business Report-2013.