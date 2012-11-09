Грошова маса в Україні скоротилася до 727 млрд грн, монетарна база - до 245,6 млрд грн

В Україні грошова маса в жовтні скоротилася на 0,7% (з початку року збільшилася – на 6%) – до 727 млрд грн, монетарна база скоротилася на 0,9% (з початку року зросла на 2,4%) – до 245,6 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у жовтні фактично залишався на рівні вересня (з початку п.р. збільшився на 8,2%) і становив 529,460 млрд грн. Зокрема, депозити в національній валюті скоротилися на 1,6% - до 295,925 млрд грн, в іноземній валюті - збільшилися на 2,2% - до 233,535 млрд грн.

Депозити фізичних осіб збільшилися на 0,4% (з початку року – на 14,5%) – до 351,936 млрд грн. Депозити юридичних осіб скоротилися на 0,8% (з початку року скоротилися на 2,3%) – до 177,523 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,7% (з початку року – на 1,9%) – до 808,235 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 0,5% (з початку року збільшився на 3,7%) – до 199,8 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець минулого місяця становив 24,145 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 20,1 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,6 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець вересня становив 1,8 млрд грн.

Минулого місяця обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 19,8 млрд грн (з початку року – 74,5 млрд грн), мобілізаційних операцій – 16,3 млн. грн (з початку року – 16,3 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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