Кабмін пропонує посилити контроль за обігом імпорту платників єдиного податку

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді посилити митний контроль обороту імпортних товарів, які ввозять платники єдиного податку під виглядом «недекларованих» цінностей. Відповідний законопроект № 11404 опублікований на офіційному сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, товари, фактурна вартість яких не перевищує 300-1000 євро, не підлягають оподаткуванню і митному декларуванню. Разом з тим, ця законодавча норма дозволяє ввозити товари, які в подальшому реалізуються на митній території України без обкладання відповідними податками і платежами.

«Існування на ринку незаконно ввезених товарів робить легальний імпорт економічно невигідним і не дає дистриб'юторській мережі розвиватися та розробляти довгострокові плани роботи», - йдеться в пояснювальній записці.

Відповідно до законопроекту, пропонується ввести для фізичних осіб - платників єдиного податку I-III груп використання реєстраторів розрахункових операцій при продажу: імпортних ювелірних виробів, посудомийних і пральних машин, холодильників, морозильників, ЕОМ, ноутбуків, нетбуків, планшетів і планшетних комп'ютерів, телевізорів, моніторів, проекторів, пилососів і стільникових телефонів, а також наручних годинників, у тому числі з дорогоцінних металів з інкрустраціями. Передбачається також ввести обов'язковий облік витрат на покупку вказаних товарів. Копія митного документа, за яким позначені товари були ввезені до України в режимі імпорту, також є обов'язковою до обліку, сказано в законопроекті.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби та Державної митної служби при здійсненні контролю над імпортними операціями.