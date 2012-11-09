НБУ зареєстрував "Альпарі Банк"
20:05, 09 листопада 2012Фінанси
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Національний банк України (НБУ) 26 жовтня 2012 зареєстрував "Альпарі Банк" (Київ), повідомляється на веб-сайті НБУ.
Фонд гарантування вкладів вніс "Альпарі Банк" до реєстру учасників фонду 6 листопада 2012 року.
Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня 2012 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 177 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.
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