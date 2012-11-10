Азаров визнає, що виконати з 1 січня підвищення зарплат держслужбовцям складно

Наступне підвищення зарплати державним службовцям відбудеться з 1 січня 2013 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами соціальної мережі Фейсбук, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За словами прем’єра, підвищення зарплат держслужбовцям передбачено бюджетом 2013 року, однак через складну економічну ситуацію в повному обсязі цю норму виконати досить складно.

«Але це зовсім не означає, що уряд не знає і не цінує роботу державних службовців. І все, що можна, ми будемо робити для підвищення заробітної плати», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2012 року, за попередніми даними, становив 1,1 млрд доларів США порівняно з профіцитом у розмірі 615 млн доларів у серпні поточного року.

Крім того, Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким дефіцит бюджету-2012 збільшено на 7,7 млрд грн.