Влада Японії не виключає початку рецесії в країні

Міністр з фінансової політики Японії Сейдзі Маєхара не виключає можливості, що економіка країни увійшла в стадію рецесії.

"Я не можу заперечувати можливість, що економіка (країни) увійшла в рецесію", - заявив міністр на прес-конференції в понеділок після оголошення фінансових показників Японії за третій квартал поточного фінансового року.

Раніше стало відомо, що ВВП Японії в третьому кварталі, за попередніми даними, знизився в річному вираженні на 3,5% і на 0,9% в порівнянні з другим кварталом 2012 року. Аналітики при цьому чекали скорочення показника на 4,1% і 1% відповідно. За підсумками квітня-червня ВВП Японії зріс на 0,3%.

"Ситуація дійсно дуже серйозна, і зараз важливо зробити всі можливі заходи", - підкреслив Маєхара.

Серед можливих заходів не виключається і прийняття додаткового пакету бюджету на поточний фінрік.

Основною причиною погіршення показника є скорочення обсягів експорту з країни. Так, у зв'язку з територіальними розбіжностями обсяг торгівлі між Японією та КНР за січень-жовтень знизився на 2,1% в порівнянні з показником аналогічного періоду 2011 року, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Кіодо.