Долар на міжбанку продовжує зростання

У понеділок, 12 листопада, на українському міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і подальшим збільшенням котирувань – 8,2150/8,2350 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2597/0,2602, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4365/10,4635. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,2708/1,2710 (п'ятниця — 1,2746/1,2748).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.