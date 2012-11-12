Цього тижня євро може продовжити зниження - Forex Club

У вівторок, 13 листопада, центр економічних досліджень ZEW опублікує дані за показниками ділового оптимізму в Німеччині і, якщо вони знову виявляться негативними, євро продовжить своє зниження, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, пара EUR/USD має всі шанси протестувати підтримку 1,2550.

Європейська валюта перебуває під тиском відповідно до того, як долар зміцнюється як валюта притулку. Крім того, європейська боргова криза продовжує тримати інвесторів у напрузі, а макроекономічна статистика з єврозони погіршується місяць за місяцем.

Ситуація в економіці Великобританії виглядає неоднозначною. Так, дані по ВВП за третій квартал відбили її впевнене зростання, а індекси ділового оптимізму за перший місяць четвертого кварталу не дають приводів припустити, що ця тенденція виявиться стійкою. Британська валюта почуває себе наразі впевнено, але в такій ситуації заяви монетарної влади можуть істотно впливати на її рух. З погляду на технічний аналіз, у разі подальшого посилення долара по всьому ринку і подолання підтримки 1,5925, для пари GBP/USD відкриється дорога до позначки 1,5850.

За відсутності важливих новин пара USD/JPY має всі шанси продовжити рух вниз і може наблизиться до підтримки 78,80.

Основними подіями поточного тижня, здатними суттєво вплинути на перспективи американського долара, стануть публікація протоколів останнього засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США 14 листопада, а також дані по споживчій інфляції.