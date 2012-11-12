У Росії поліція виявила найбільше виробництво фальшивих доларів

Москва. У Росії поліція виявила найбільше за останні кілька років виробництво фальшивих американських доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС Росії, під час оперативно-розшукових заходів у Республіці Дагестан оперативники виявили та вилучили друкарське обладнання, а також заготовки та фальшиві купюри на суму понад 400 тис. доларів.

Розробка злочинної групи почалася в січні. Отримано відомості про її структуру, організаторів і активних учасників, можливі місця виготовлення фальшивок, схеми їхнього збуту та легалізації злочинних доходів.

У березні поліція порушила кримінальну справу за фактом виготовлення підроблених грошей.

Ліквідацію групи реалізували в два етапи. Перший відбувся в липні в Дагестані. Під час збуту партій фальшивих грошових коштів на загальну суму понад 3,5 млн рублів (понад 100 тис. доларів) на місці злочину затримали трьох активних учасників групи. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено 500 тис. фальшивих рублів (понад 14 тис. доларів), а також вогнепальну зброю та боєприпаси.

Другий етап завершився в листопаді. У Дагестан затриманий ще один учасник спільноти. У нього виявлено та вилучено друкарське обладнання, 2 кліше для виготовлення купюр номіналом 100 доларів США, друкарську фарбу, заготовки паперу з нанесенням водяних знаків, захисну смугу номіналом 100 доларів США кількістю у 1000 аркушів. Крім того, виявлено устаткування для виготовлення квитків Банку Росії номіналом 1000 рублів.

Проводяться додаткові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання інших учасників організованої групи.