У Запорізькій області направлено до суду справу щодо творця фінансової піраміди

Прокуратура Запорізької області направила до суду кримінальну справу проти творця фінансової піраміди - директора ТОВ «Електрет-2» і кредитної спілки «КіївКредіт», який заволодів коштами вкладників на суму понад 100 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури в Запорізькій області, внаслідок діяльності ТОВ «Електрет-2» і кредитної спілки «КіївКредіт» своїх коштів позбулися понад 2,5 тис. жителів Запорізької області.

«На сьогодні прокуратурою Запорізької області обвинувальний висновок у кримінальній справі за обвинуваченням директора ТОВ «Електрет-2» і кредитної спілки «КіївКредіт» затверджено. Матеріали направлені на розгляд до суду», - повідомили в прес-службі.

Організатор фінансової піраміди перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти організатора піраміди порушили 23 грудня 2009 року після того, як люди, які віддали до кредитного союзу кошти під 42-50%, переконалися в тому, що позичальник гроші не виплатить. Вкладники провели низку акцій протесту і звернулися до правоохоронних органів.

19 січня 2012 директора кредитної спілки арештували в Запоріжжі.

Його звинувачують у заволодінні шахрайським шляхом майном в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

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