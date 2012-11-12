Конвенція між Україною і Кіпром позитивно вплине на економіку - Кінах

Ухвалення міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи між Україною і Кіпром є дуже серйозним кроком на шляху поліпшення інвестиційного клімату, створення сучасних умов ведення бізнесу.

Таку думку висловив президент Українського союзу підприємців та промисловців Анатолій Кінах у коментарі УНІАН.

«Дуже показово, - відзначає А.Кінах, - що угоду підписано з країною, яка є членом Європейського союзу».

Це, на його думку, буде сприяти наближенню українського законодавства до прийнятих в Європі стандартів, зокрема дасть можливість розширити українську базу оподаткування, скоротити обсяги тіньової економіки, мінімізувати прояви різноманітних корупційних схем.

«Україна зробила перший, дуже відчутний крок у напрямку вдосконалення питань, пов'язаних з контролем над трансферним ціноутворенням, офшорним відтоком капіталу з країни. Усе це знижує ризики для підприємців, позитивно впливає на покращення інвестиційного клімату в нашій країні, підвищує її імідж та авторитет у світі», - зазначив А.Кінах.

«Переговори про підписання оновленого документа велися сторонами з 1997 року - протягом п'ятнадцяти років. Ділові кола України вітають це довгоочікуване рішення. Промисловці і підприємці впевнені, воно дасть можливість удосконалити договірно-правову базу торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Кіпром, який зі свого боку сприятиме подальшому ефективному розвитку українсько-кіпрських двосторонніх відносин», - підкреслив президент УСПП.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Кабінет Міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні.

Нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить чинну Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року.

Нова угода, зокрема, дає можливість Україні стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, відповідно до українського законодавства. Це буде стосуватися операцій купівлі-продажу нерухомості, отримання дивідендів та роялті.

Україна вела переговори з Кіпром про зміну угоди про уникнення подвійного оподаткування з 1997 року.

Раніше голова Державної податкової служби України Олександр Клименко заявляв, що Україна втрачає від використання офшорних схем близько 100 млрд грн на рік.

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