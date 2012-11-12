Іноземні інвестори демонструють «обережний оптимізм» щодо України - ДПСУ

Іноземні інвестори, що працюють в Україні, демонструють «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України і більше не називають податкову систему серед основних бар'єрів на шляху покращення умов співпраці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group з ініціативи ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, порівняно з першим кварталом 2012 року індекс інвестиційної привабливості України зріс на 0,2 пункта - до 4,43 бала з 10 можливих. Інвестори відзначили зменшення негативного впливу на ведення бізнесу адміністративних бар'єрів, податкової системи, системи державного управління. Водночас зовнішньоекономічна ситуація, на думку 63,5% опитаних, залишається як і раніше серед основних чинників, які суттєво впливають на стан інвестиційного клімату в Україні.

«Податкова система, порівняно з першим кварталом, більше не входить до четвірки найбільш серйозних перешкод для поліпшення інвестиційного клімату», - цитує прес-служба ДПСУ соціолога, засновника Research & Branding Group Євгена Копатька. «Це вказує на те, що податкова реформа вже приносить свої плоди, хоча вона і не завершена повністю», - зазначив експерт.

За його словами, якщо раніше бізнесмени скаржилися на значні тимчасові витрати в подачі документів і відсутність інфраструктури для електронної звітності, то тепер активний розвиток відповідних сервісів зробило проблему неактуальною. Інвестори, за словами Є.Копатько, чекають зменшення кількості податків, скорочень документації та спрощення алгоритмів нарахування та адміністрування податків.

Зі свого боку глава Державної податкової служби Олександр Клименко наголосив, що очікування бізнесу збігаються з планами держави щодо подальшого розвитку податкової системи. «Для податкової служби оцінка настроїв інвесторів - не просто констатація факту, а основа стратегічного планування», - цитує прес-служба главу ДПСУ. «Результати дослідження Індексу інвестиційної активності демонструють повний збіг пріоритетів державної політики щодо подальшої лібералізації системи оподаткування. Інвестори чекають від нас адекватних дій, спрямованих на їхню підтримку, на створення комфортних умов для вкладення коштів. Саме це і є головним завданням», - заявив О.Клименко.

Згідно з повідомленням, дослідження Research & Branding Group проводилося в жовтні 2012 року. У ньому взяли участь 253 керівники українських, американських і європейських компаній - інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Державна податкова служба України оприлюднила електронний рекорд: за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягло 98%. У перспективі станеться повне охоплення електронною звітністю платників податку на прибуток, земельного податку, ПДФО та всіх інших видів податків.

На думку експертів, активне впровадження електронного декларування у вітчизняній податковій системі стало одним з ключових чинників поліпшення позицій України в рейтингу Doing Business-2013, який підготували Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.

У листопаді ц.р. Державна податкова служба України запровадила нову онлайн-послугу «податковий асистент», суть якої - у повідомленні платників податків щодо можливих податкових ризиків у їхній діяльності.