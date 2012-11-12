Середньозважений курс на міжбанку в п'ятницю становив 8,1255 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 12 листопада, зміцнився до 8,1255 грн/дол., порівняно з 8,1452 за попередній банківський день. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,260 млрд дол. (в еквіваленті), що на 84,5 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 946 млн дол.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 9 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,2030/8,2100, до 12:00 ціни зросли 8,2250/8,2400. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,2100/8,2200 грн/ дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2599/0,2603, до 12:00 ціни піднялися до 0,2608/12. До закриття торгів ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,5599 (-0,0026).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2705/1,2790. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4525/10,4655, до 12:00 ціни пішли вгору 10,4800/10,5030. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,4325/10,4515.

Востаннє курс гривні до долара США сягав позначки понад 8,21 грн/дол. три роки тому. Так 5 листопада 2009 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,2515/8,2765, до 12:00 ціни впали до 8,1530/8,1750. До закриття торгів цінові рівні досягли - 8,2315/8,2535 грн/дол.

Ринок євро-гривня цього дня відкрився наступними індикативними котируваннями - 12,2325/12,2715, до 12:00 ціни знизилися 12,0980/12,1320. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня - 12,0730/12,1140.