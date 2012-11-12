Податкова очікує на зростання платежів до бюджету

Державна податкова служба за підсумками 2012 року очікує на збільшення обсягів платежів до бюджету на 5-6% порівняно з минулим роком. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПС Олександр Клименко на прес-конференції.

«Ми очікуємо на збільшення відрахувань до бюджету на рівні 5-6% більше, ніж минулого року. В абсолютних цифрах це майже 12 млрд грн», - заявив О.Клименко

За його словами, поточні показники платежів перевищують торішні на 5-7%. «Завдяки запровадженим сервісам і системам нам вдається виконати поставлені завдання з наповнення бюджету і зберегти тенденцію до зростання», - сказав голова Держподатслужби.

Як повідомляв УНІАН, Держподатслужба протягом січня-жовтня 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж минулого року. Бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 100,3%. Крім того, з початку року ДПС збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн.