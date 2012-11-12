Податкова до кінця року оприлюднить стратегію розвитку відомства на 5 років

Державна податкова служба України до кінця року представить на розгляд громадськості стратегію розвитку відомства на найближчі 5 років. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава ДПС Олександр Клименко на прес-конференції.

«До кінця року ми плануємо розробити покроковий механізм під назвою Стратегія розвитку Державної податкової служби України на найближчі 5 років, де чітко опишемо, чого хочемо досягти в 2013-му, 2014-му роках і далі», - сказав О.Клименко.

За його словами, плани служби вельми амбітні. «Я ставлю завдання увійти в сотню кращих країн рейтингу Doing Business (Оцінка ведення бізнесу за методологією Світового банку - УНІАН), ми хочемо поліпшити показники національного Індексу інвестиційної привабливості. Водночас, ми працюємо не заради досліджень і рейтингів. Вони - лише вимір наших досягнень або поразок, оцінка того, наскільки ми правильно прийняли ті чи інші управлінські рішення», - підкреслив О.Клименко.

За його словами, важливо те, що очікування інвесторів повністю співпадають з планами Податкової. «Головне, що очікування інвесторів стовідсотково збігаються з нашими планами дій і з нашою стратегією - ось це наша перемога на сьогодні», - сказав керівник ДПС.

Як повідомляв УНІАН, за результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group з ініціативи ДПС, іноземні інвестори, що працюють в Україні, демонструють «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України і більше не називають податкову систему в числі основних бар'єрів на шляху покращення умов співпраці. У жовтні Україна посіла сто тридцять сьоме місце в проведеному Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією міжнародному рейтингу Doing Business-2013, піднявшись відразу на 15 позицій.