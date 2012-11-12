Міжбанк понеділка: закриття торгів - 8,2410/8,2550 грн/дол.

У понеділок, 12 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,2150/8,2350, на 12:00 ціни підвищилися до 8,2300/8,2550. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,2410/8,2550 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», у понеділок, 12 листопада, в США святкують День ветеранів, у зв'язку з цим торги американською валютою проходили з пониженою активністю, а всі операції були можливі тільки розрахунками ТОМ.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2602, на 12:00 ціни піднялися до 0,2601/06. На час закриття ціни досягли максимуму - 0,2606/11. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6368 (+0,0058).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2700/40.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4365/10,4635, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4550/10,4925. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4725/10,4940.