Клименко вважає великим досягненням Конвенцію з Кіпром

Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко назвав великим досягненням факт підписання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків на доходи між Україною і Кіпром. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Підписана Конвенція – це велике досягнення. Скільки часу документ не мав руху? Те, що міністр фінансів підписав його минулого тижня, означає, що ми змогли домовитися», - наголосив О.Клименко

За його словами, підписана Конвенція стане орієнтиром і маяком для бізнесу. «Я дуже високо оцінюю роботу всієї команди чиновників, які працювали над документом», - сказав голова ДПС.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Кабінет Міністрів України підписав з урядом Республіки Кіпр Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків на доходи, згідно з якою Україна має намір відмовитися від 30-річної практики надання податкових пільг компаніям, зареєстрованим у цій країні. Нова Конвенція замінить діючу Угоду між урядом СРСР і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, підписану ще 29 жовтня 1982 року. Крім того, вона дозволяє Україні стягувати податки з підприємств, зареєстрованих на Кіпрі, згідно з українським законодавством. Це стосуватиметься операції купівлі-продажу нерухомості, одержання дивідендів і роялті.

Раніше О.Клименко заявляв, що Україна втрачає від використання офшорних схем близько 100 млрд грн на рік.