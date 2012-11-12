ВР 20 листопада може змінити Податковий кодекс

Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко припустив, що 20 листопада Верховна Рада може розглянути й ухвалити законопроекти №11284 і 11285 про спрощення оподаткування розрахункових операцій та операцій з цінними паперами, деривативами, а також спрощення адміністрування акцизних та низки інших податків. Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Клименко заявив на прес-конференції.

«Щодо ринку цінних паперів - я не поділяю песимізму з приводу можливості неприйняття змін до Податкового кодексу. Я думаю, що у нас є всі підстави для того, щоб всі законопроекти були проголосовані ще в цьому році - можливо, 20 листопада. У мене немає сумнівів, що так і буде, і система запрацює», - сказав О.Клименко.

За його словами, ринок цінних паперів вимагає змін. «Ті зміни, які запропонувала Держподатслужба, - системні, своєчасні, і професійні. Запропоновані зміни вже проголосували б, просто до них не дійшли руки. Зараз законопроекти стоять на розгляді", - сказав глава ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, законопроекти 11284 і 11285 були подані Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України у жовтні 2012 року. Законопроект №11285 припускає внести зміни до системи оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами, крім операцій з корпоративними правами, що повинно привести до зменшення обсягу незаконних операцій з цінними паперами на ринку. Ставки податку за операціями відчуження цінних паперів та операцій з деривативами пропонується встановити такі: 0% від суми операції з продажу цінних паперів на фондовому ринку та від операцій з деривативами, 0,1% від суми продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що знаходяться у біржовому реєстрі, 3% від суми продажу цінних паперів поза фондовою біржею, які не перебувають у біржовому реєстрі, і 5 неоподатковуваних доходів громадян (85 грн) за ув'язнений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Вводяться також зміни у систему спрощеного оподаткування: скасовується обмеження за кількістю найманих працівників для 5-ї і 6-ї груп платників єдиного податку; знижується ставка єдиного податку для 5-ї і 6-ї груп з 7% і 10% до 5% і 7% відповідно; вводиться електронна форма заяви про перехід на спрощену систему оподаткування. Документ передбачає введення штрафу у разі виявлення фальсифікату підакцизної продукції у суб'єкта господарювання в розмірі 200% від вартості товару, але не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це 11,18 тис. грн).

Законопроект №11284 передбачає зміни до низки законів "Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», «Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про державне регулювання виробництва і обороту етилового, коньячного спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», а також Бюджетного кодексу України.