Українці стали менше боятися банкрутства банків - НАБУ

Бажанню відкладати гроші 30% українців заважає страх перед ймовірним банкрутством банків, при цьому в минулому році таких було на 2% більше. Такі результати дослідження «Ставлення до заощаджень» («The savings behavior: country overview»), проведеного за підтримки Erste Group в 16 європейських країнах - повідомляє прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з дослідженням, значно менше страху перед банкрутством банків відчувають громадяни Німеччини, Австрії та Туреччини (24%), а найбільше він поширений серед румунів - 45% і поляків - 43%.

41% українців «вкрай незадоволені» тими сумами заощаджень, які їм вдається відкладати сьогодні. Це - найвищий рівень невдоволення серед країн Східної Європи. Другими та третіми за рівнем свого невдоволення сумами заощаджень після наших співгромадян виявилися серби (38%) та угорці (37%). Найбільше «задоволених» своїми заощадженнями в Австрії (23%).

Результати дослідження показали, що в порівнянні з сусідами українці менше переживають про фінансові запаси «на чорний день». Такі мотиви спонукають відкладати гроші лише 63% опитаних громадян України, тоді як це вагомий довід для 93% чехів і словаків, 92% турків, 90% поляків і 83% жителів Німеччини.

Також не менш легковажно українці ставляться і до заощаджень «на старість». На цю мотивацію для заощаджень вказало 20% наших співвітчизників - у порівнянні з 71% опитаних чехів.

У порівнянні з минулим роком, коли проводилося аналогічне опитування, наші співгромадяни стали більше турбуватися про заощадження для відпочинку - 30% проти 23%, зате менше для «навчання» - 17% проти 21% і «проведення ремонту» - 45% проти 49% .

Збільшилась порівняно з минулим роком і частка українців, які вважають, що за 5 років зможуть збільшити суму своїх заощаджень. У 2011 році з надією на це дивилися 33% наших співгромадян, в цьому - вже 37%. При цьому варто відзначити, що за цим показником українці виявилися рекордсменами. Трохи менше оптимізму щодо майбутніх заощаджень висловили поляки - 33%, на третьому місці - громадяни Сербії (31%).

Ще 45% українців вважає, що в 2017 році вони зможуть економити приблизно такі ж суми, що й зараз, а 20% прогнозують скорочення їх обсягу. Втім, і за останнім показником наші співвітчизники виявилися чи не найоптимістичнішими жителями регіону. Головною перешкодою для заощаджень українці вважають «інфляцію і девальвацію» - 67% опитаних. У минулому році таких було 75%.

Порівняно небагато - 21% опитаних українців - погоджуються з тим, що «заощадження виправдовують себе дедалі менше». Великими оптимістами виявилися тільки чорногорці (11%), песимістично значення заощаджень оцінюють громадяни Румунії (71%) та Німеччини (64%).

Рекордний оптимізм демонструють українці і в оцінці власної здатності робити заощадження. Так, лише 21% (25% у 2011 році) українців побоюються, що «не зможуть більше дозволити собі відкладати гроші». Трохи поступаються нашим співвітчизникам за цим показником громадяни Чорногорії - 23%.

Побоювання, що «не вдасться відкласти на майбутнє досить», є перешкодою для заощаджень 35% громадян України проти 38% в 2011 році. Найбільше впевнені в собі громадяни Австрії - лише 22% погодилися з таким твердженням, а найбільше така не райдужна перспектива непокоїть громадян Румунії - 64% і Туреччини - 61%.

Довідка УНІАН. 31 жовтня з ініціативи Незалежної асоціації банків України та німецького банку розвитку KfW та за підтримки НБУ в Україні стартував Всесвітній День заощаджень. У листопаді близько 20 банківських установ-членів НАБУ, які приєдналися до цієї ініціативи, пропонують вкладникам різноманітні акції, роздають подарунки і сувеніри, зокрема, талісман Дня заощаджень - свинку-скарбничку і проводять заходи щодо підвищення рівня фінансової грамотності українців.