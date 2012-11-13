Єврогрупа відклала ухвалення рішення про виділення Греції нового траншу фіндопомоги

Міністри фінансів 17 країн єврозони (Єврогрупа) на засіданні в понеділок, 12 листопада, відклали до 20 листопада ухвалення рішення про виділення Греції нового траншу фінансової допомоги, повідомив глава Єврогрупи, прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер.

Греція вже оголосила, що позичить майбутнього тижня понад 3 мільярди євро в короткострокових паперах на 1 і 3 місяці, щоб уникнути дефолту за паперами на 5 мільярдів євро 16 листопада.

"Єврогрупа продовжить обговорення фінансових потреб (Греції) на позачерговій зустрічі, яку скличуть 20 листопада", - сказав Юнкер журналістам за підсумками наради.

До того він зазначив, що Єврогрупа вітає кроки, зроблені грецькими властями для отримання чергового траншу фінансової допомоги. Спостерігачі пов'язують рішення Єврогрупи з тим, що не готовий звіт "трійки" кредиторів Греції (представників ЄЦБ, МВФ і Єврокомісії) по економіці країни.

Влада Греції була впевнена, що країна отримає черговий 31,5-мільярдний транш кредитів, оскільки виконала умови кредиторів. Грецький парламент усунув основну перешкоду на шляху до отримання грошей, прийнявши минулого четверга нову 13,5-мільярдну програму скорочень найближчими роками, яка покликана стабілізувати бюджетний дефіцит. Очікується, що в понеділок парламент Греції ухвале закон про бюджет на 2013 рік, який також є умовою для отримання траншу.

Наприкінці жовтня з посиланням на джерело повідомлялося, що представники єврозони можуть розглянути можливість виділення Греції додаткових кредитів на суму від 16 до 20 мільярдів євро, оскільки другого пакету допомоги може виявитися недостатньо, пише ПРАЙМ.