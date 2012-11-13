На торгах у вівторок можливе відновлення пари EUR/USD - Forex Club

На валютних торгах у вівторок, 13 листопада, низка чинників утримують пару EUR/USD вище позначки 1,27, можливий її відкат до 1,2780, після чого відкриється шлях до 1,2830, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, фактори, що підтримують, такі: по-перше, ситуація з Грецією близька до вирішення, адже затверджено пакет заходів жорсткої економії, та й цієї неділі схвалили бюджет на 2013 рік. Крім того, відновлення пари може бути обумовлено даними ВВП Німеччини.

Для GBP/USD буде насичена тиждень: інфляція, ринок праці, споживчі витрати і квартальний інфляційний звіт Банку Англії. Центробанк часто використовує останній для того, щоб позначити свої плани з приводу монетарної політики. Що більш песимістичними будуть прогнози, то більше тиску зазнає GBP/USD. Найближчою метою в разі цього буде 1,5850 з подальшим рухом до близько 1,58.

USD/JPY залишиться під впливом ринкових настроїв стосовно перспектив американської економіки. США опублікують дані по інфляції на споживчому і виробничому рівні, роздрібних продажах, а також протокол минулого засідання FOMC. Найближча мета USD/JPY - 79,90, після чого рух продовжиться до близько 80,25.

Дані з Китаю змусили ще більше задуматись з приводу перспектив європейської економіки. Найнебезпечнішим побічним ефектом триваючої протягом двох років кризи суверенного боргу є те, що вона може звести до нуля ділову активність в регіоні. І ще небезпечніше, якщо це торкнеться Німеччини та Франції. Перехід в рецесію цих двох країн скоротить експорт Китаю в цей ключовий для нього регіон, і може призвести до спаду не тільки в КНР, але і у всій Азії.