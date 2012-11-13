На міжбанку котирування продовжили зростання - 8,2400/8,2650 грн/дол.

У вівторок, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим зростанням котирувань – 8,2400/8,2650 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2594/99, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4435/10,4765. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,2670/72 (понеділок — 1,2708/10).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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