Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 9 місяців зріс до 11,47 млрд дол.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні 2012 року становило 11,47 млрд дол., що на 19,7% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (9,59 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-вересні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 1,8% - до 50,799 млрд дол., імпорт на 4,7% - до 62,273 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-вересні 2011 року - 0,84).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 210 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі у вересні становив 1,36 млрд дол. проти 1,45 млрд дол. у серпні.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією збільшився в січні-вересні 2012 року до 7,392 млрд дол. з 6,926 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками 9 місяці 2012 року імпорт природного газу зріс на 0,9% порівняно з січнем-вереснем 2011 року - до 10,434 млрд дол., до того імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) скоротився на 69% - до 1,037 млрд дол., імпорт кам'яного вугілля зріс на 10,9% - до 2,187 млрд дол.

У січні-вересні ц.р. Україна скоротила на 14% експорт чорних металів - до 11,966 млрд дол., до того експорт виробів з чорних металів зріс на 3% - до 2,17 млрд дол.

Імпорт машин, устаткування та механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні-вересні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 10% - до 9,655 млрд дол., експорт зріс на 3,4% - до 5,033 млрд дол.

Також Україна в січні-серпні 2012 року на 27,3%, до 4,055 млрд дол., збільшила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів, до того ж імпорт зріс на 39% - до 5,976 млрд дол.

Експорт зернових у січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс вдвічі - до 3,876 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 70% - до 5,975 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в I півріччі 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 1,767 млрд дол. у I півріччі 2011 року.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками I півріччя 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3,361 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, у 2010 році.