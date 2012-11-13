Кількість власників електронних ключів за півроку зросла до 92 тисяч - податкова

Кількість клієнтів Центру сертифікації електронних ключів, який запущено як послугу Державної податкової служби України (ДПСУ), зросла до 92 тис. протягом травня-жовтня 2012 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, тільки в жовтні клієнтами Центру стали 30 тис. абонентів. Найактивнішими користувачами електронних ключів вважаються приватні підприємці - 57 тис. особам видали 79 тис. сертифікатів відкритих ключів. Юридичним особам (35 тис. організацій) видали 94,5 тис. ключів.

Як сказано в повідомленні, відкриті (електронні) ключі дозволяють використовувати всі переваги системи електронної звітності та повністю виключають прямі контакти з працівниками ДПСУ.

На думку податківців, однією з причин популярності електронних ключів є те, що вони безкоштовні. Співробітники Державної податкової служби прогнозують подальше зростання кількості звернень до Центру сертифікації ключів.

Як повідомляв УНІАН, Центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. Глава Державної податкової служби Олександр Клименко щодо цього зазначав, що видача, генерація ключів буде безкоштовною, а центр зможе надавати до 2 тис. ключів електронного підпису в день. Витрати на створення Центру становили 1,5 млн грн.