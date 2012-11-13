Чистий приплив іноземної валюти в Україну від нерезидентів за січень-жовтень становив 10 млрд дол.

Чистий приплив іноземної валюти від нерезидентів в Україну за січень-жовтень 2012 року становив близько 10 млрд дол., тоді як за весь 2011 рік цей показник був на рівні 17 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України (НБУ) Сергій Кораблін під час 7 щорічної конференції інституту Адама Сміта «Український банківський форум», який проходить у Києві.

Коментуючи показники припливу інвалюти в країну, С.Кораблін сказав: «Можна було б чекати ревальваційного тиску на гривню, але, на жаль, цього немає. Попит на безготівкову іноземну валюту з червня минулого року практично усталено вищий за пропозицію іноземної валюти на міжбанківському ринку, що створює чистий попит на інвалюту і девальваційний тиск на гривню».

Він підкреслив парадоксальність цього явища, враховуючи те, що в країні нульовий рівень інфляції, а позитивне сальдо платіжного балансу превалює впродовж переважної частини 2012 року.

«Мимоволі виникає питання про раціональність ринку і чи варто нам йти за таким рухом», - сказав С.Кораблін.

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень 2012 року чистий приплив валюти в Україну становив також близько 10 млрд дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2012 року, за попередніми даними, становив 1,1 млрд дол. порівняно з профіцитом у розмірі 615 млн. доларів у серпні поточного року.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

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