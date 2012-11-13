Міністри фінансів зони євро не змогли домовитися з МВФ щодо Греції

Брюссель. Міністри фінансів зони євро не змогли досягнути компромісу з Міжнародним валютним фондом щодо Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, питання Греції обговорювалося на зустрічі міністрів фінансів країн зони євро в понеділок ввечері.

У заяві за підсумками зустрічі, міністри, зокрема, відзначили значний прогрес, здійснений Афінами в реалізації реформ та заходів з економії бюджетних коштів.

Водночас міністри заявили про те, що рішення про виділення наступного траншу допомоги в 31 млрд. євро можуть ухвалити не раніше, ніж за тиждень, 20 листопада, на позачерговій зустрічі міністрів.

Під час переговорів увечері 12 листопада ЄС та МВФ також не змогли досягнути згоди щодо термінів зменшення державного боргу Грецією. Так, представники ЄС готові дати Греції ще два роки, аби зменшити її державний борг до 120% ВВП до 2022 року, однак проти цього виступає МВФ.

“На нашу думку, ліпшим графіком буде такий, у якому 120% буде в 2020 році... У нас абсолютно різні погляди”, - сказала глава МВФ Крістін Лагард увечері в понеділок на прес-конференції.