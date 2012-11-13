Долар на міжбанку до 12:00 піднявся до 8,27 грн

У вівторок, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, до 12:00 ціни зросли до 8,2480/8,2750 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2594/99, до 12:00 ціни піднялися - 0,2596/0,2601. У Росії курс долар-рубль зріс і на 12:00 встановився на рівні 31,7560 (+0,1961).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2670/72, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4435/10,4765, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,4580/10,4965.