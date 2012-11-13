Нацбанк: банківська система "б'ється наче риба об лід" без ліквідних заставних інструментів

Національний банк України назвав основні глобальні та внутрішні ризики для економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 13 листопада, на щорічній конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум» сказав директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін.

Серед глобальних ризиків він назвав зменшення попиту на вітчизняний експорт і ускладнення виходу на зовнішні ринки запозичення. Серед факторів ризику для економіки України регулятор також називає зростання цін на енергоносії. Основний внутрішній ризик, за словами С.Корабліна, пов'язаний із недостатніми темпами структурних реформ. «Тобто, якщо швидкість реформ буде відставати від накопичення зовнішніх ризиків, то несприятливих наслідків не уникнути», - наголосив С.Кораблін.

У НБУ також вважають, що збереження макроекономічної та монетарної стабільності залежить від аналогічних структурних реформ.

Також С.Кораблін сказав: «Нам вкрай необхідний реалістичний бюджет з низьким рівнем дефіциту. Вкрай. На грошово-кредитному ринку ми це відчуваємо».

Регулятор також відзначає необхідність активного розвитку фінансового ринку, насамперед, фондового. «Банківській системі не вистачає ліквідних заставних інструментів. Вони б'ються «наче риба об лід», - резюмував С.Кораблін.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні 2012 року становить 11,47 млрд дол., що на 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (9,59 млрд дол.). У січні-вересні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 1,8% - до 50,799 млрд дол., імпорт на 4,7% - до 62,273 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 ( в січні-вересні 2011 року - 0,84).

Довідка УНІАН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з 4,5% до 3,5%.

Кабінет Міністрів України 12 вересня ухвалив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 до кінця листопада.