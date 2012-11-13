Для передачі поганих активів держбанків у санаційний банк потрібні закони - Мінфін

Для того щоб державні банки почали передавати свої погані активи "Родовід Банку", який є санаційним банком, до законодавства необхідно внести ще низку змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України Тетяна Сисоєва під час 7-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум».

«Передача поганих активів можлива тільки після ухвалення закону про особливості роботи санаційного банку та відповідних змін до Податкового кодексу», - сказала Т.Сисоєва.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований у 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

У 2011 році «Родовід Банк» скоротив збиток у порівнянні з 2010 роком втричі - до 1,399 млрд грн.