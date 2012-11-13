Долар на міжбанку переступив позначку в 8,32 грн

У вівторок, 13 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,2400/8,2650, на 12:00 ціни зросли 8,2480/8,2750. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,2880/8,3250 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2594/99, на 12:00 ціни піднялися 0,2596/0,2601. До закриття ціни досягли рівня 0,2603/08. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,8150 (+0,2551).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2660/1,2725. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4435/10,4765, на 12:00 ціни, слідом за доларом пішли вгору - 10,4580/10,4965. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли таких значень - 10,5305/10,5815.

Нагадаємо, останній раз курс гривні до долара США досягав позначки більш ніж 8,21 грн/дол. три роки тому. Так, 15 грудня 2008 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, на 11:00 ціни зросли - 7,9100/7,9850. До закриття цінові рівні досягли - 8,2500/8,3300 грн/дол.

Ринок євро-гривня цього дня відкрився індикативними котируваннями 10,5050/10,6355, на 11:00 ціни пішли вгору до 10,6380/10,7490. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли нового рекордного рівня в 11,1870/11,3055.