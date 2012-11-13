Статуткапітал Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу становитиме 35 млн грн

Статутний капітал Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу становитиме 35 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову Кабінету Міністрів ухвалено на засіданні 12 листопада.

У повідомленні наголошується, що відповідна постанова Кабміну дозволить забезпечити діяльність Фонду, надавати державну підтримку впровадженню вітчизняних високотехнологічних наукових, науково-технічних розробок і винаходів у виробництво згідно з пріоритетними напрямами інноваційної діяльності та підтримку реалізації інноваційних проектів суб'єктів малого підприємництва.

Також, згідно з постановою, у зв'язку зі створенням статутного капіталу Фонду, будуть внесені відповідні зміни до Держбюджету України на 2012 р.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Державного фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу» в грудні 2011 р.

Очікувалося, що Фонд матиме у своєму роспорядженні фінанси в розмірі 25 млн грн, розпочне свою роботу з січня 2012 року і надаватиме венчурну фінансову підтримку інноваційним проектам, що відбираються на конкурсній основі серед малого бізнесу.