Київ створить власний резерв борошна, щоб уникнути зростання цін на хліб

У Києві створять власний резерв борошна для обласних хлібокомбінатів, що дозволить уникнути підвищення цін на хліб і поліпшить умови конкуренції на ринку хлібобулочних виробів.

Відповідне розпорядження дав голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Попов, повідомляє прес-служба КМДА.

«За дорученням глави ми створимо резерв борошна, з якого будуть виробляти хліб на підприємствах області. Таким чином, ми створимо додаткову схему виготовлення хлібобулочних виробів, яка буде незалежною від дій хлібного монополіста ВАТ «Київхліб». Другим кроком з боку міської влади стане забезпечення необхідних умов для створення конкуренції на цьому ринку, що теж убезпечить киян від самовільних дій «Київхліба», - цитує прес-служба заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

У прес-службі не уточнюють подробиць створення зазначеного резерву.

За словами Крамаренка, на цей день у Києві діє закон, який регулює ціни на продукти харчування, в тому числі і на хліб, а також передбачає норми рентабельності продукції.

«Якщо проаналізувати напрямки ціноутворення хлібобулочних виробів і взяти до уваги вартість основних енергоносіїв, то ми не бачимо підстав для підвищення ціни на хліб, адже вони останнім часом не дорожчали», - повідомив Р. Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, найбільший столичний виробник хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на 2 види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0, 95 кг і «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг.

Як підкреслили в прес-службі компанії, дані 2 види хліба, за визначенням "Київхліба", не входять в категорію соціальних і виробляються за більш складною рецептурою. При цьому ціни на соціальні сорти хліба з асортименту "Київхліба" - Батон "Нива", хліб "Український домашній", "Богдановський", "Печерський", хліб "Арнаут" і "Пшеничний традиційний" - залишилися на колишньому рівні.

Як повідомляв на початку листопада УНІАН, за словами гендиректора ВАТ «Київхліб» Володимира Череди, соціальні сорти хліба в Києві не дорожчатимуть.

Пізніше начальник Управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський заявив, що міська влада не бачать підстав для підвищення цін на соціальні сорти хліба в столиці.

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