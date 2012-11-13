Суд підтвердив правомірність перевірок «Оранти»

Суд підтвердив правомірність призначення Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) перевірок страхової компанії «Оранта», йдеться в повідомленні Комісії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у вівторок 13 листопада Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 2 жовтня 2012 у справі №2а-11447/12/2670 про часткове задоволення адміністративного позову страхової компанії «Оранта» до Нацкомфінпослуг і прийнято нову постанову, якою страховикові відмовлено в задоволенні позовних вимог до Комісії в повному обсязі.

У Нацкомфінпослуг нагадали, що 2 жовтня 2012 р. Окружним адміністративним судом міста Києва було прийнято рішення по справі №2а-11447/12/2670. Суд першої інстанції частково задовольнив адміністративний позов СК «Оранта» до Комісії про визнання протиправними дій, розпоряджень та їх скасування.

При цьому, як зазначають у Комісії, суд першої інстанції підтвердив правомірність призначення планової та позапланової перевірок СК «Оранта».

На думку Нацкомфінпослуг позовні вимоги страховика є необґрунтованими, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва суперечить нормам матеріального та процесуального права. Відповідно, вищезазначене рішення було оскаржено Нацкомфінпослуг в апеляційному порядку».

Суд другої інстанції відмовив СК «Оранта» у задоволенні позовних вимог до Нацкомфінпослуг в повному обсязі, рішення набуло чинності 13 листопада.

Також повідомляється, що Нацкомфінпослуг до кінця року планує провести 115 планових перевірок фінансових установ, з них 40 перевірок страхових компаній.

Крім планових перевірок діяльності піднаглядних установ, Нацкомфінпослуг здійснює також позапланові перевірки та аналіз звітних даних фінансових установ.