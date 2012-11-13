Експерти прогнозують курс гривні до долара на кінець листопада 8,3 грн/дол.

Експерти групи «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) прогнозують курс гривні до долара на кінець листопада 8,3 грн/дол.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного підрозділу ICU Олександр Вальчишен.

На його думку, поточна курсова ситуація пояснюється ефектом накопиченого негативу та недовіри приватного сектора економіки країни до політики влади «з утримання обмінного курсу під контролем, щоб підкріпити гасло лідерів країни про «стабільність»». Крім того, тиск на курс чинить і поточна економічна динаміка, яка, за словами О.Вальчишена, зараз зіштовхується з ризиком подвійної рецесії в 4-му кварталі 2012 р. Крім цього, невтішні перспективи 2013 року, «коли очевидно, що економіка і надалі залежатиме від зовнішнього фінансування, тобто від кредиторів, наприклад, МВФ, урядів РФ, Китаю, інших країн, приватних інвесторів на ринках єврооблігацій».

О.Вальчишен повідомив, що прогноз ICU щодо курсу гривні до долара на кінець місяця відображає очікування з приводу реформування монетарної політики - переходу від фіксації курсу до режиму з більшою курсовою гнучкістю гривні проти долара США. «Цей режим надаватиме таку гнучкість курсу, коли, наприклад, зі зміною економічного циклу курс може посилюватися, відіграючи поточне ослаблення», - зазначив О.Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада, в ході 7-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум» в Києві, директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін заявив, що Нацбанк вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти.

У вівторок, 13 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, до 12:00 ціни зросли - 8,2480/8,2750. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,2880/8,3250 грн/дол.

Нагадаємо, востаннє курс гривні до долара США сягав позначки більш ніж 8,3 грн/дол. майже 4 роки тому. Так, 15 грудня 2008 року на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150, до 11:00 ціни виросли до 7,9100/7,9850. До закриття цінові рівні досягли значень 8,2500/8,3300 грн/дол.